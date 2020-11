Roberto Carlos, quando defendia o Real Madrid Divulgação / Real Madrid

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 12:49

Rio - Roberto Carlos, ex-jogador do Real Madrid e da seleção brasileira, afirmou que o estilo de Rogério Ceni, novo técnico do Flamengo, é muito parecido com o de Zinedine Zidane, técnico do Real. Para ele, a principal semelhança é a forma em que ambos tratam os jogadores como amigos.

"Não sei se o Rogério conhece o clube Flamengo. Tem uma história maravilhosa, é o maior de todos no São Paulo. Estava muito bem no Fortaleza. Agora, ir para o Flamengo, nesse momento, é difícil. Teria que se adaptar. O Ceni é psicólogo, amigo dos jogadores. Temos um igual aqui no Real Madrid, com o Zizou", disse o Roberto Carlos, atualmente embaixador do time madrilenho, em participação no Arena SBT.

"Ele jogou, parou há pouco tempo. Fez história e tem respeito de todos os jogadores. Esse lado humano do Rogério colabora. Hoje em dia futebol é psicologia. Não adianta, se não tiver contato com jogador, tchau", acrescentou Roberto Carlos.

O ex-lateral esquerdo também comentou sobre o fato de Ceni aceitar o desafio no Flamengo enquanto estava no comando do Fortaleza. Roberto afirma que também aceitaria o convite, desde que o clube carioca atendesse alguns pedidos.

"Desde que o clube aceitasse minhas necessidades com relação ao time. Se eu vou mandar no vestiário, é uma coisa. Tudo é conversável. Não adianta levar o Ceni para o Flamengo se ele não conhece a metodologia de como os times do Flamengo ganharam no passado", finalizou.