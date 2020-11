Ceni é apresentado Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 14:03 | Atualizado 10/11/2020 15:14

Rio - Novo treinador do Flamengo, Rogério Ceni, foi apresentado pelo clube carioca no começo da tarde desta terça-feira. O técnico vai comandar o clube carioca na partida da próxima quarta-feira contra o São Paulo, no Maracanã. Após ser elogiado pelo vice de futebol, Marcos Braz, e do diretor executivo, Bruno Spindel, o ex-goleiro falou sobre a escolha de assumir o Rubro-Negro.

"Sou muito agradecido ao Fortaleza. O torcedor fica triste, mas acho que compreende o tamanho do desafio. Difícil recusar o Flamengo pela grandeza, estrutura, jogadores que têm aqui. Para mim é um dia especial para mim. Meu 30 ano de futebol. Já enfrentei Maracanã cheio. Vi Zico. Até liguei para ele e pedi a entrada. Cara único. Admiro até pelas faltas. Me sinto com a permissão", afirmou.

Ao abordar a forma como gosta de ver a sua equipe atuando, Rogério Ceni afirmou que pode fazer variações de acordo com as características dos jogadores. No entanto, sua formação será sempre ofensiva.

"Temos que achar o esquema que o time mais se sente à vontade. No Fortaleza jogamos no 4-3-3. Depois 4-2-4. O que importa é que os jogadores se sintam à vontade. Vamos conversar e treinar . Temos que ser ofensivos, gostar da posse de bola", disse.

O novo técnico rubro-negro afirmou que vai tentar utilizar o que de melhor foi feito pelo português Jorge Jesus, campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado. "É um estilo de jogo que gosto muito. Marcação alta, com qualidade dos jogadores, mas isso depende da parte física dos atletas."



Quanto aos erros defensivos do time, principalmente nas derrotas frente a São Paulo (4 a 1) e Atlético-MG (4 a 0), com o antecessor Domènec Torrent, Rogério afirmou que se trata de problemas coletivos. "Erros defensivos são problemas do sistema de jogo. Dez gols em três jogos é um número muito elevado e vamos tentar ajustar com a colaboração de todos. Vamos gerar ideias e passar a situação para os atletas. Não se trata de um problema único."



Rogério também fez questão de elogiar os goleiros do Flamengo e deu a entender que Diego Alves, cujo contrato termina no fim do ano, é o seu escolhido para ficar entre os titulares, apesar do talento e da boa fase de Hugo. "Diego é um goleiro de seleção, de muitos anos na Europa e participou das últimas conquistas aqui no clube. Merece todo o respeito. Hugo vive momento especial e é muito jovem, além do César e do Gabriel. O Flamengo está muito bem servido de goleiros."



Para terminar, Rogério agradeceu a oportunidade no Fortaleza, onde trabalhou nos últimos três anos, sendo bicampeão cearense, da Copa do Nordeste e da Série B do Brasileiro. "Sou muito agradecido pelo tempo que passei no Fortaleza. Sei que o torcedor fica triste, mas acho que ele compreende o tamanho do desafio e do convite. Sabe que é difícil de se recusar pela estrutura, pelos atletas, pelo momento atual do Flamengo. É um caminho natural."



No período da tarde desta terça-feira, Rogério será apresentado aos jogadores, vai orientar o primeiro treino e decidir a escalação para o primeiro duelo com o São Paulo pela Copa do Brasil.



Com informações do Estadão Conteúdo