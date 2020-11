Rogério Ceni e Yuri César nos tempos de Fortaleza Divulgação Fortaleza

Por Venê Casagrande

Publicado 10/11/2020 14:43 | Atualizado 10/11/2020 15:30

Rio - Antes de perder Rogério Ceni para o Flamengo, o Fortaleza sonhou com a possibilidade de ter Yuri César, que está emprestado até fevereiro, durante a temporada 2021. O presidente do Leão, Marcelo Paz, já havia sondado a possibilidade e estava disposto a fazer esforços para conseguir. Porém, em coletiva de apresentação nesta terça-feira, o novo treinador rubro-negro já avisou que deseja ter o jovem em seu elenco no ano que vem.

"Eu conto. Vocês contam? (perguntou o treinador a Marcos Braz e Rodolfo Landim). É um menino fora de série. Não só como atleta. Na idade dele, é difícil o jogador ser focado, como ele é. Uma grata surpresa para mim. Está fazendo um excelente trabalho. Eu vejo um jogador com potencial de Flamengo, com potencial para Flamengo".

Yuri César tem 20 anos e foi contratado pelo Fortaleza a pedido do próprio Rogério Ceni. Pelo Leão, o meia-atacante disputou 28 jogos e marcou cinco gols. Além de se destacar no aspecto técnico, o garoto mostrou evolução tática, no "jogo sem a bola", e na parte física, com ganha de massa muscular.

Com contrato até 2023, a multa rescisória de Yuri César no Flamengo gira em torno de 50 milhões de euro, mais de 300 milhões de reais pela cotação atual. A diretoria rubro-negra já recusou ofertas de clubes da Espanha e dos Emirados Árabes.