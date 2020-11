Com um chutaço, em rebote, Filipe Luís abriu o caminho pra vitória Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Rio - O Flamengo confirmou o que a torcida temia: "exame realizado nesta terça-feira constatou lesão na parte posterior da coxa direita de Filipe Luís". A boa notícia é que a contusão, nos corredores do Ninho do Urubu, foi considerada 'leve', e o lateral deve desfalcar o time entre sete a dez dias. O clube não trabalha com prazo de retorno de atleta, mas, segundo apurou a reportagem, esta é a expectativa do departamento médico.

Com isso, Filipe Luís é dúvida para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no Morumbi, no dia 18 de novembro (quarta-feira). Para o duelo de amanhã, contra o Tricolor paulista, pela partida de ida, o técnico Rogério Ceni, apresentado nesta terça-feira, deve escalar Renê, substituto direto do camisa 13.



Filipe Luís sentiu o incômodo na partida de domingo, na goleada sofrida para o Atlético-MG. Na reapresentação, o lateral relatou dores no local e, nesta terça-feira, realizou os exames. Além de desfalcar a equipe contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, o experiente jogador também não pegará o Atlético-GO, no sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Antes de se machucar, Filipe Luís foi titular nos cinco últimos jogos do Flamengo. Como é um jogador de 35 anos, o lateral deve ter sentido a forte maratona de jogos e acabou se lesionando.