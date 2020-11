Rogério Ceni comanda primeiro treino no Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 19:07

Rio - Quis o destino que o maior desafio da carreira de Rogério Ceni tivesse início no decisivo contra o São Paulo, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Com o nome publicado no BID da CBF, o novo técnico do Flamengo está regularizado e confirmado à beira do gramado do Maracanã, na noite desta quarta-feira, às 21h30. Maior ídolo da história do clube paulista, o ex-goleiro tem a chance de reviver, agora como treinador, o histórico de conquistas. É o que espera a exigente torcida.

Depois da apresentação oficial no início da tarde, Rogério Ceni comandou o primeiro treinamento no Ninho do Urubu. À frente do Flamengo, terá como prioridade ajuste da criticada defesa que sofreu oito gols nas duas últimas rodadas do Brasileiro. Coincidentemente, o São Paulo contribuiu para a 'peneira' rubro-negra na goleada por 4 a 1, no Maracanã, resultado que minou de vez a paciência dos rubro-negros, incluindo a diretoria, com os rumos do trabalho de Dome.

Considerado um dos técnicos mais promissores da nova geração, Ceni chega ao Flamengo credenciado não apenas pelo bom trabalho à frente do Fortaleza. Líder nato, construiu como goleiro uma carreira vitoriosa no São Paulo e na Seleção. Acostumado a pressão, ele é quem mais cobra de si. Chamado de compulsivo por trabalho, admitiu que dorme pouco para estudar futebol.

Para não perder tempo e acelerar a adaptação, definiu, com o aval da diretoria, que o Ninho do Urubu será a sua casa nos primeiros dias de Rio, a exemplo do que Dome e sua comissão técnica fizeram. 'Respirar' o Flamengo 24 horas faz parte da imersão do treinador, que pretender agarrar, como o grande goleiro que foi, a maior oportunidade da carreira.