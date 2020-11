Arrascaeta Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 08:59

Rio - De fora das últimas partidas do Flamengo na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, o meia uruguaio De Arrascaeta foi questionado por um torcedor do clube carioca na Internet. O rubro-negro sugeriu que o jogador estaria "dando migué", termo utilizado no futebol quando o atleta foge de compromissos, fingindo uma lesão. O uruguaio respondeu o torcedor nas redes sociais.

Não tem isso comigo não amigo, mas estou feliz de estar melhor a cada dia — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) November 10, 2020

"Não tem isso comigo não amigo, mas estou feliz de estar melhor a cada dia", escreveu o jogador uruguaio, que era o principal destaque do Flamengo, antes de se lesionar, durante o período de maratona da equipe carioca na temporada.

A última partida de Arrascaeta pelo Flamengo foi no dia 4 de outubro, na vitória sobre o Athletico-PR por 3 a 1, no Maracanã, pelo Brasileiro. No dia 10 do mesmo mês, o meia se lesionou na coxa em treino da seleção uruguaia e, desde então, foi desfalque. Depois, quando se preparava para retornar aos gramados, ele sentiu dores no joelho e voltou a ficar de fora.