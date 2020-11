Torcedores do Flamengo Cléber Mendes

Por Venê Casagrande

Publicado 11/11/2020 09:53

Rio - Após os protestos por conta da goleada diante do Atlético-MG, os torcedores do Flamengo resolveram organizar uma forma especial para apoiar a equipe antes da partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Os rubro-negros vão fazer uma "rua de fogo" para receber o ônibus com os jogadores e com a comissão técnica.

Os rubro-negros marcaram um encontro próximo ao estádio e irão atrás do ônibus da equipe até a entrada no estádio, que vai acontecer no portão 3. A partida entre Flamengo e São Paulo acontecerá às 21h30, no Maracanã.

O jogo vai marcar a estreia de Rogério Ceni no comando da equipe carioca. O treinador foi anunciado e apresentado pelo Flamengo na última terça-feira. Domènec Torrent não resistiu a goleada diante do Galo e acabou demitido na última segunda.

Flamengo e São Paulo se enfrentam na Copa do Brasil em dois jogos por uma vaga na semifinal da competição. O primeiro jogo acontece no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, e o segundo no estádio do Morumbi, na capital paulista, na próxima semana.