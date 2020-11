Pedro Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 10:42

Rio - As boas atuações pelo Flamengo e a convocação para a seleção brasileira fizeram com que o jornal espanhol "Marca" fizesse uma análise sobre o atacante Pedro. Ao relembrar o histórico do atleta, revelado pelo Fluminense, a publicação fez elogios ao jogador.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



A análise do jornal afirma que o artilheiro do Flamengo na temporada "não corresponde ao perfil típico de um atacante brasileiro. Não é Romário, nem Bebeto, nem Ronaldo". De acordo com o "Marca", Pedro sabe tirar vantagem da sua corpulência durante as partidas, mas seus isso também dificulta sua habilidade defensiva. "Mas no ataque destaca-se pelo oportunismo e pelo primeiro toque. E, sendo destro, ele também tem um bom manuseio com a esquerda".

A análise do jornal afirma que o artilheiro do Flamengo na temporada "não corresponde ao perfil típico de um atacante brasileiro. Não é Romário, nem Bebeto, nem Ronaldo". De acordo com o "Marca", Pedro sabe tirar vantagem da sua corpulência durante as partidas, mas seus isso também dificulta sua habilidade defensiva. "Mas no ataque destaca-se pelo oportunismo e pelo primeiro toque. E, sendo destro, ele também tem um bom manuseio com a esquerda".

Publicidade

Na atual temporada, Pedro entrou em campo pelo Flamengo em 36 partidas, tendo marcado 20 gols. Ele está emprestado ao clube carioca até o fim do ano pela Fiorentina. O Rubro-Negro deseja a contratação em definitivo do jogador.

Revelado pelo Fluminense, o atacante, de 23 anos, foi vendido no ano passado para o clube italiano. Sem chances, Pedro acabou emprestado ao Flamengo, quatro meses depois da sua contratação pela Fiorentina.