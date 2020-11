Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 13:38 | Atualizado 11/11/2020 13:39

Rio - Rogério Ceni é o novo treinador do Flamengo e o Fortaleza já recebeu o valor integral da multa rescisória por ele. Segundo informação do portal "UOL", o pagamento foi confirmado pelo clube cearense, que foi feito por Ceni com repasse do Rubro-Negro.

O valor pago pela multa foi de R$ 960 mil, referente ao que o técnico iria receber até o fim do acordo com o Fortaleza. O contrato de Rogério Ceni era até dezembro de 2020, no entanto devido ao calendário que foi afetado pela Covid-19, e teve a temporada estendida até fevereiro de 2021, houve um aditivo no contrato dele.

Ainda segundo a coluna, mesmo que o valor tenha sido pago pelo treinador, o valor saiu de uma conta referente ao Flamengo. Rogério Ceni tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2021.