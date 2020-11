Zico Gabriel Esteves

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 15:41

Rio - Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, comemorou a chegada de Rogério Ceni ao comando do clube. Nas suas primeiras palavras como treinador, Ceni afirmou ter pedido a benção do Galinho de Quintino. Em um vídeo enviado para o "globoesporte.com", Zico rasgou elogios ao ex-Fortaleza e desejou sorte ao técnico neste novo desafio.

"Fiquei muito feliz com a ida do Rogério pro Flamengo. Ontem à tarde aqui no Japão recebi uma mensagem dele. Quando a gente vê um grande profissional como ele, um grande vencedor, tendo uma oportunidade dessa, só tem que desejar que Deus o ilumine nas suas atitudes, nas suas escolhas. Que ele possa pôr em prática tudo aquilo que viveu durante tantos anos no futebol. Trabalhou com técnicos maravilhosos, está fazendo um grande trabalho, tem ótimas ideias e é um vencedor, isso é o mais importante. Então, muito sucesso para ele, que possa dar muitas alegrias ao torcedor do Flamengo, a nós, rubro-negros.", disse.

Rogério Ceni foi apresentado, nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, como o novo técnico do Flamengo até o final de 2021. Antes de iniciar a entrevista coletiva, o treinador revelou que pediu permissão a Zico, maior craque da história do clube, para assumir o cargo.



"Para mim é um dia muito especial. Completo 30 anos de futebol e já vi o Flamengo de Zico, Junior jogar muitas vezes. E antes de chegar aqui mandei uma mensagem para o Zico, de quem tenho um fanatismo muito grande, talvez pelas faltas, e ele me respondeu direto do Japão. Então me sinto com a permissão de estar sentado nesta cadeira", disse Ceni, que vai morar por um período indeterminado no Ninho do Urubu, com o intuito de conhecer o dia a dia do clube.