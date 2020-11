Milton Neves Divulgação

Por Lance

Rio - São Paulo e o ídolo Rogério Ceni se reencontrarão na noite desta quarta-feira.

Anunciado ontem como novo técnico do Flamengo, Ceni estará na beira do campo no duelo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Segundo o apresentador Milton Neves, como Rogério era o nome que muitos torcedores são-paulinos queriam para o comando da equipe na próxima temporada, a escolha dele pelo clube da Gávea gerou mágoa, tornando a vitória Tricolor no confronto uma "questão de honra".