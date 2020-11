Rogério Ceni treinou o Flamengo pela primeira vez nesta terça-feira Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 17:04

Rio - A contratação de Rogério Ceni pelo Flamengo agradou boa parte da mídia esportiva. O ex-jogador do clube e atual comentarista Zinha fez elogios ao treinador e o comparou com um ídolo rubro-negro que deixou o clube carioca recentemente.

"Chega ao Flamengo o Jorge Jesus jovem, o Jorge no começo de carreira. É isso que enxergo do Rogério Ceni. Um Jesus novo, focado, com muita vontade de trabalhar. O discurso dele foi de dar continuidade do que foi feito pelo Mister. Ele deixou claro que quer que o Flamengo volte a jogar o futebol que encantou a todos", afirmou.

Publicidade

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



Rogério Ceni assinou contrato com o Flamengo até o final de 2021. Tetracampeão com a seleção brasileira, Zinho desejou boa sorte ao ex-goleiro, que fez parte da delegação do pentacampeonato em 2002.

Rogério Ceni assinou contrato com o Flamengo até o final de 2021. Tetracampeão com a seleção brasileira, Zinho desejou boa sorte ao ex-goleiro, que fez parte da delegação do pentacampeonato em 2002.

"É o grande passo que ele dá na carreira. Tem conhecimento, tem história, tem currículo, ganhou tudo como jogador. Tem uma história lindíssima e os jogadores do Flamengo terão que respeitar. Vejo no Ceni um cara com uma promessa muito boa", finalizou.