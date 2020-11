Jorginho volta a comandar o Coritiba somente oito meses depois de classificar o time para a Série A DIVULGAÇÃO

11/11/2020

Rio - O SBT fechou nesta quarta-feira a contratação do ex-lateral Jorginho para comentar os jogos da fase mata-mata da Libertadores. Ele estará na transmissão do jogo do Flamengo contra o Racing, na Argentina, no dia 24, às 21h30. A informação é do site "UOL".

Além de Jorginho, também trabalharão na partida o narrador Téo José e o jornalista Mauro Beting. A tendência é que o treinador também participe da transmissão do jogo de volta, no Maracanã, no dia 01/12.

Jorginho teve passagem marcante pelo Flamengo quando era jogador. Defendeu o clube da Gávea de 1984 a 1989 e conquistou a Copa União de 1987, o Carioca de 1986, três edições da Taça Guanabara (1984, 1988 e 1989) e duas da Taça Rio (1985 e 1986).