Rio - A contratação de Rogério Ceni pelo Flamengo deu o que falar. Durante o "Seleção SporTV" desta quarta-feira, o comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, elogiou o trabalho do ex-goleiro, mas afirmou que ele ainda não pode ser considerado o melhor treinador do Brasil.

"Eu acho um exagero dizer que o Rogério Ceni é hoje o melhor técnico do futebol brasileiro. Ele fez um grande trabalho no Fortaleza. Por outro lado, os outros dois clubes que ele dirigiu em Série A, ele deixou na zona de rebaixamento. Ele é o mais promissor, eu até concordo, mas se ele é o melhor, ele só vai poder provar a partir de agora, no Flamengo", disse o jornalista.

Rogério Ceni fará sua estreia no comando do Flamengo na noite desta quarta-feira, em jogo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, no Maracanã.