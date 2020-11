Rogério Ceni comanda primeiro treino no Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 11/11/2020 18:39 | Atualizado 11/11/2020 18:54

Rio - O técnico Rogério Ceni conversou com os jogadores rubro-negros e definiu o seu time para pegar o São Paulo nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, no Maracanã, às 21h30, e promoveu mudanças. Segundo apurou a reportagem, a comissão técnica vai mandar a seguinte equipe a campo: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Arão, Gérson, Vitinho, Michael, Bruno Henrique e Gabigol.

Com isso, Thiago Maia, antes titular com Domènec, fica como opção para o segundo tempo. Já Arrascaeta, sem entrar em campo há 33 dias, está sem ritmo ideal de jogo e também deve ser acionado na segunda etapa.



