O atacante Lázaro é uma das apostas do Flamengo para o futuro e é tratado pela diretoria como joia. Com apenas 18 anos e em processo de transição das categorias de base para o profissional, o jovem tem se destacado pelo time sub-20, comandado por Maurício Souza e foi o autor do gol da vitória sobre o Nova Iguaçu, por 1 a 0, pela semifinal da Taça Rio Sub-20.

Com o gol desta quarta-feira, Lázaro confirmou a boa fase que vive na temporada. Nos últimos sete jogos, sendo um pelo profissional, no dia 21 de outubro, contra o Junior Barranquila, pela Libertadores, o atacante marcou quatro gols.

O adversário do Flamengo na semifinal da Taça Rio Sub-20 será o Volta Redonda, com mando e a vantagem do empate com a equipe da Cidade do Aço.