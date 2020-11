Memes! Torcedores rivais tiram onda com o Flamengo após estreia de Ceni com derrota

Rio - A estreia de Rogério Ceni pelo Flamengo não foi do jeito que os torcedores rubro-negros esperavam. No Maracanã, a equipe carioca perdeu por 2 a 1 para o São Paulo e ficou em situação delicada na Copa do Brasil. Nas redes sociais, os torcedores rivais aproveitaram o tropeço e ironizaram o clube carioca.

