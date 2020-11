Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/11/2020 10:00

Rio - A estreia de Rogério Ceni no Flamengo teve os goleiros como protagonistas. O novo treinador, que foi um dos grandes da posição, optou pela Diego Alves como titular, que não jogava há quase dois meses, mas viu o camisa 1 sair no meio da partida por lesão, reclamando de fortes cãibras.

O reserva Hugo Souza entrou e acabou protagonizando o lance que definiu a partida aos 42 minutos do segundo tempo, quando errou na saída com os pés e, ao tentar um drible curto dentro da pequena área, perdeu a bola para Brenner, que marcou o segundo gol são-paulino na vitória paulista por 2 a 1.Apesar do erro, o jovem goleiro do Flamengo mostrou personalidade e assumiu a falha. Rogério Ceni até o chamou no final da partida dando apoio caso ele não quisesse conceder entrevista, mas Hugo fez questão de falar com a imprensa."O futebol é todo dia. Eu já saí como destaque do time em vários jogos, mas hoje infelizmente eu errei. A falha aconteceu, todo mundo erra, todo mundo é humano. Sou garoto, jovem, mas sou homem e assumo a responsabilidade. Mas o importante é continuar trabalhando para que eu não volte a falhar como hoje, porque alguns erros podem ser fatais", disse."Independente da falha, tenho que assumir minha responsabilidade, mas estou pronto para a próxima e vou dar o meu melhor para não errar mais dessa maneira", concluiu entre cumprimentos e palavras de incentivo de vários companheiros e até de adversários.