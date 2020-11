Pedro é um dos destaques do Flamengo Luciano Belford

Por Lance

Rio - A possibilidade de realizar cinco alterações foi uma das novidades do futebol após o retorno em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Mesmo com elencos mais recheados, em 20 rodadas do Campeonato Brasileiro, alguns dos times que disputam o título da competição são os que menos se utilizam deste recurso. O LANCE! realizou um levantamento e constatou que o Flamengo é a equipe que menos mudou jogadores ao longo das partidas. Acima dele estão o Atlético-MG, São Paulo, Internacional e Botafogo.