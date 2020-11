Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por O Dia

Rio - O Flamengo estreou Rogério Ceni no comando da equipe contra o São Paulo. Apesar da derrota da equipe carioca na partida, o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, afirmou que a equipe merecia um resultado melhor.

"O jogo não foi ruim do Flamengo não, o Flamengo finalizou mais que o São Paulo. Foi uma atuação melhor, a equipe já mostrou evolução no primeiro jogo do Rogério Ceni", afirmou.

Bastante criticado por boa parte dos torcedores do Flamengo, Vitinho começou como titular e teve uma atuação. Mauro Cezar afirmou que o jogador foi o melhor rubro-negro em campo no Maracanã

"Vitinho teve uma grande atuação, ele foi o melhor jogador do Flamengo na partida", opinou o comentarista da ESPN Brasi.

Com o resultado, o Flamengo terá que vencer em São Paulo por dois gols ou mais de diferença para avançar na Copa do Brasil sem a necessidade de pênaltis. Vitória por um gol de diferença, leva a decisão para as penalidades. Qualquer outro resultado classifica o Tricolor.