Jogador da seleção brasileira, Denílson acertou com o Flamengo no começo dos anos 2000. Sua passagem foi extremamente apagada pela Gávea Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 12:23

Rio - Torcedores do Flamengo se irritaram com a Konami, desenvolvedora do PES 2021, nesta quinta-feira. Ao divulgar o time de lendas do Flamengo, a empresa japonesa colocou Denílson em uma imagem ao lado de Zico, Bebeto, Romário e outros atletas do atual elenco.

No entanto, a torcida rubro-negra não gostou da presença do comentarista da Band. Ele teve passagem discreta pelo clube da Gávea, onde disputou apenas 20 partidas e marcou quatro gols.