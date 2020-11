Renato Gaúcho e Domènec Torrent Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 12:24

Rio Grande do Sul - Vivendo novamente boa fase no comando do Grêmio, Renato Gaúcho falou sobre as saídas de Eduardo Coudet do Internacional e de Domènec Torrent do Flamengo. Além de defender o ex-treinador do maior rival, o ídolo gremista revelou que enviou uma mensagem para o espanhol, que foi demitido do Rubro-Negro.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



"O problema que o brasileiro gosta de copiar o que acontece na Europa, e nem tudo é certo. Flamengo trouxe o Jorge Jesus, fez excelente trabalho e ganhou. Mas não é bem assim. O clube, imprensa, torcedor, tem essa paciência? Se não der resultado, é mandado embora. O Dome, mesmo. Admiro bastante, mandei uma mensagem para ele. Fiquei triste com a saída", afirmou.

"O problema que o brasileiro gosta de copiar o que acontece na Europa, e nem tudo é certo. Flamengo trouxe o Jorge Jesus, fez excelente trabalho e ganhou. Mas não é bem assim. O clube, imprensa, torcedor, tem essa paciência? Se não der resultado, é mandado embora. O Dome, mesmo. Admiro bastante, mandei uma mensagem para ele. Fiquei triste com a saída", afirmou.

Publicidade

Renato Gaúcho lamentou a falta de tempo dos treinadores no futebol brasileiro e reclamou de uma cobrança excessiva em cima dos técnicos.

"Infelizmente, e a gente trabalha no Brasil, toda hora todo mundo quer que seu time ganhe, tem que dar resultados. Ninguém tem paciência, o torcedor não tem, vocês da imprensa não têm, é fácil todo mundo criticar, criticar, criticar", disse.