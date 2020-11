Zico Gabriel Esteves

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 16:48

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico enxerga a contratação de Rogério Ceni pelo clube carioca como acertada. Em participação no podcast do portal "globoesporte.com", o Galinho fez uma cobrança em relação aos jogadores do elenco rubro-negro.

"A nossa geração em 1981 teve vários técnicos e conseguimos ser vitoriosos com todos eles. Os jogadores precisam ter ciência de que tem qualidade. Não podem ficar eternamente sendo viúvas do Jorge Jesus. O time ganhou, não foi só por causa do técnico, tem qualidade", afirmou.

Ao abordar o acerto de Ceni com o Flamengo, Zico falou da coragem do treinador, que é ídolo do São Paulo, se aventurar na função em clubes brasileiros.

"Eu nunca quis dirigir clubes brasileiros por conta da minha relação com o Flamengo, não saberia como enfrentá-los. Por isso, eu parabenizo o Rogério, por ter essa coragem. É muito vencedor e tem uma postura muito correta", disse.