Diego Alves Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 16:37

Rio - O goleiro Diego Alves não deve ser problema para a partida do Flamengo contra o Atlético-GO, no próximo sábado, no Maracanã. Ele se reapresentou sem dores e estará à disposição de Rogério Ceni para o duelo. A informação é do site "Globo Esporte".

Diego foi substituído na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, na última quarta-feira. O arqueiro teve apenas cãibras, por conta do longo tempo sem jogar.

Flamengo e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, às 21h30, no Maracanã.