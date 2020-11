Sede do Flamengo, na Gávea Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 17:08 | Atualizado 12/11/2020 17:08

Rio - O Flamengo foi soberano no futebol brasileiro, em 2019, com as conquistas da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Fora das quatro linhas, o Rubro-Negro também é líder em um quesitos mais importantes no ponto de vista financeiro. Segundo estudo da Pluri Consultoria, o clube carioca faturou R$ 4,15 bilhões nos últimos dez anos.

A linha de corte da empresa foi de 2010 a 2019. O Flamengo faturou quase um bilhão a mais que o segundo colocado, o Corinthians, que teve a receita de R$ 3,57 bilhões. Os demais clubes cariocas da Série A, Fluminense, Vasco e Botafogo, ficaram na 10ª, 11ª e 12ª posição, respectivamente.

Se o corte fosse de 2015 a 2019, o Flamengo ficaria em primeiro, com R$ 3,07 bilhões, mas seria seguido pelo Palmeiras, com R$ 2,62 bilhões de faturamento.