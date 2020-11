Marcelo Cabo em sua passagem no Atlético-GO em 2016, quando foi campeão Brasileiro da Série B Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 19:28 | Atualizado 12/11/2020 19:29

Rio - Após a derrota para o São Paulo pela Copa do Brasil na última quarta-feira, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro irá encarar o Atlético-GO neste sábado, às 21:30, no Maracanã. O time goiano terá uma novidade no banco, seu novo técnico Marcelo Cabo.

Marcelo foi regularizado na tarde desta quinta-feira e já está habilitado a estar na beira do campo no sábado. O treinador já tem passagem pelo dragão, onde, inclusive, já foi campeão da Série B do Brasileirão de 2016.

Publicidade

Cabo deixou o CRB, e acertou com o Atlético para a vaga de Vagner Mancini no último sábado. Ele chegou em Goiânia na terça, e precisou realizar exames, tendo em vista que ainda estava em processo de recuperação da Covid-19. Com tudo certo, já comandou seu primeiro treino à frente da equipe na quarta-feira.



Flamengo e Atlético vivem momentos distintos no Brasileirão. Enquanto o clube carioca tenta a vitória para assumir a liderança, o time goiano quer vencer para se afastar de vez da zona de rebaixamento.