Rogério Ceni Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 08:58 | Atualizado 13/11/2020 08:59

Rio - Após duas derrotas seguidas contra equipes que disputam o título, o Flamengo tenta voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Rubro-Negro recebe o Atlético-GO, às 21h30, desde sábado. Sob o comando de Rogério Ceni, que faz o seu primeiro jogo pelo clube carioca, no Brasileirão, a equipe da Gávea terá pela frente uma equipe que foi sua algoz no primeiro turno.

Sob o comando de Domènec Torrent, o Flamengo foi facilmente batido pelo Dragão, em Goiânia. Agora, sob nova direção, a equipe carioca vai em busca de uma vitória para sonhar quem sabe com a liderança, em caso de tropeço do Internacional e do Atlético-MG, que jogam fora de casa.

Sem Everton Ribeiro, Pedro e Isla, que estão na seleção brasileira, o Flamengo pode contar com a volta de Arrascaeta ao time titular. O uruguaio começou no banco na partida contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira.

Após um começo bem promissor, o Atlético-GO enfrenta um período de irregularidade no Brasileiro. Sem vencer há quatro jogos, o Dragão vai em busca de um resultado positivo contra o Flamengo para afastar qualquer proximidade com a zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-GO

Estádio: Maracanã (RJ)

Árbitro: Raphael Claus - SP (FIFA)

Auxiliar 1: Daniel Paulo Ziolli - SP (CBF)

Auxiliar 2: Anderson José de Moraes Coelho - SP (CBF)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral - SP (CBF)

FLAMENGO: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson e Arrascaeta; Vitinho, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Técnico: Rogério Ceni



ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, Gilvan, Oliveira (João Victor) e Nicolas; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Gustavo Ferrareis; Janderson, Chico e Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cabo