Pedro Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 11:45

Rio - Destaque do Flamengo, o atacante Pedro, de 23 anos, é considerado prioridade no clube para a renovação. No entanto, uma mudança no comando da Fiorentina pode dificultar a sua permanência no clube carioca. De acordo com informações do site 'Football Italia', o treinador Cesare Prandelli cogita a volta do brasileiro ao clube italiano no começo do ano que vem.

De acordo com o portal, mesmo que o Flamengo efetue o seu direito de compra em definitivo do atacante, uma cláusula de recompra poderia ser acionada pela Fiorentina para trazê-lo de volta. Pedro está emprestado ao Flamengo até o fim do ano.

Pedro vive grande momento pelo Flamengo. Na temporada, o jogador marcou 20 gols e é o artilheiro do clube carioca em 2020. O jogador foi convocado por Tite para os jogos da seleção brasileira contra a Venezuela e contra o Uruguai pelas Eliminatórias.

De acordo com o site, Além de Pedro, a Fiorentina teria interesse nos jogadores poloneses Milik e Piatek. Atualmente no Hertha Berlin, Piatek, que já trabalhou com Prandelli no Genoa, já teria inclusive telefonado ao novo comandante da equipe da Toscana.