Rio - As ausências de dois dos principais nomes da Seleção Brasileira - Neymar e Phillipe Coutinho - darão a Everton Ribeiro a oportunidade de iniciar o jogo contra a Venezuela nesta sexta-feira, às 21h30 no Morumbi, como titular Se confirmado entre os 11 iniciais de Tite nesta noite, o meia colocará fim a uma longa escrita como atleta do Flamengo. Desde Adriano Imperador, em outubro de 2009, um jogador do Rubro-Negro não inicia um jogo de Copa do Mundo como titular do Brasil, incluindo as partidas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Neste período, nove jogadores que atuavam pelo Flamengo foram convocados e vestiram a Amarelinha. Além de Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Renato Abreu e Willian Arão iniciaram um jogo pela Seleção Brasileira, mas foram em amistosos ou no Superclássico das Américas, onde apenas jogadores atuando no Brasil ou na Argentina podiam ser convocados pelos treinadores - confira a lista abaixo.

Jorge, Diego, Thiago Neves, Lucas Paquetá, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa são os demais atletas que, enquanto jogadores do Flamengo, entraram em campo pela Seleção Brasileira neste período. O maior vácuo aconteceu entre fevereiro de 2012 - com Ronaldinho Gaúcho titular em amistoso contra a Bósnia-Herzegovina - e janeiro de 2017 - quando Arão, Diego e Jorge atuaram contra a Colômbia, no Jogo da Amizade, em homenagem às 71 vítimas da tragédia envolvendo a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense.

Confira as participações de atletas do Flamengo em jogos da Seleção Brasileira desde outubro de 2009, data da última vez em que um rubro-negro foi titular:



11/10/2009 - Adriano titular

Bolívia 2x1 Brasil, em La Paz - Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo



2/3/2010 - Adriano titular

Brasil 2x0 Irlanda, em Londres - Amistoso



28/6/2010 - Kleberson entrou durante o jogo

Brasil 3x0 Chile, em Johannesburgo - Copa do Mundo



7/6/2011 - Thiago Neves entrou durante o jogo

Brasil 1x0 Romênia, em São Paulo - Amistoso



5/9/2011 - Ronaldinho Gaúcho titular

Brasil 1x0 Gana, em Londres - Amistoso



14/9/2011 - Renato Abreu e Ronaldinho Gaúcho titulares

Argentina 0x0 Brasil, em Córdoba - Superclássico das Américas



28/9/2011 - Ronaldinho Gaúcho titular

Brasil 2x0 Argentina, em Belém - Superclássico das Américas



7/10/2011 - Ronaldinho Gaúcho titular

Costa Rica 0x1 Brasil, em San José - Amistoso



11/10/2011 - Ronaldinho Gaúcho titular

México 1x2 Brasil, em Torreón - Amistoso



28/2/2012 - Ronaldinho Gaúcho titular

Brasil 2x1 Bósnia-Herzegovina, em Saint Gallen - Amistoso



25/1/2017 - Willian Arão titular, Diego e Jorge entraram durante o jogo

Brasil 1x0 Colômbia, no Rio de Janeiro - Amistoso



7/9/2018 - Lucas Paquetá entrou durante o jogo

Estados Unidos 0x2 Brasil, em East Rutherford - Amistoso



11/9/2018 - Lucas Paquetá entrou durante o jogo

Brasil 5x0 El Salvador, em Landover - Amistoso



6/9/2019 - Bruno Henrique entrou durante o jogo

Brasil 2x2 Colômbia, em Miami - Amistoso



10/9/2019 - Bruno Henrique entrou durante o jogo

Brasil 0x1 Peru, em Los Angeles - Amistoso



13/10/2019 - Gabriel Barbosa entrou durante o jogo

Brasil 1x1 Nigéria, em Kallang - Amistoso



9/10/2020 - Everton Ribeiro entrou durante o jogo

Brasil 5x0 Bolívia, em São Paulo - Eliminatórias Sul-Americanas



13/10/2020 - Everton Ribeiro e Rodrigo Caio entraram durante o jogo

Peru 2x4 Brasil, em Lima - Eliminatórias Sul-Americanas