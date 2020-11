Guilherme Bala em ação pelo time profissional do Flamengo contra o Palmeiras Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 13/11/2020 17:11 | Atualizado 13/11/2020 17:11

Rio - Não é só no elenco profissional que o Flamengo tem convivido com lesão muscular grave. Na categoria de base, o atacante Guilherme Bala, destaque do Sub-20, completou nesta sexta-feira 40 dias longe dos gramados. No dia 4 de outubro, na partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão Sub-20, o jogador sofreu um estiramento na parte posterior coxa direita, de grau 2.

A expectativa do departamento médico rubro-negro é que Guilherme Bala inicie o processo de transição no campo na próxima semana, mas ainda não há garantias de que isso irá acontecer. O prazo de retorno aos gramados, inclusive, também não foi estipulado e depende da evolução da recuperação nos próximos dias.

Guilherme Bala acumula 14 jogos em 2020, sendo três pelo time profissional (um no Brasileiro, um na Libertadores e um na Carioca, e os demais pela equipe Sub-20. Com 19 anos e destaque da base, o atacante possui contrato com o Flamengo até janeiro, mas há uma cláusula que o Rubro-Negro pode exercer para ficar com o jogador por mais três temporadas.