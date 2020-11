Rogério Ceni Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 14/11/2020 15:04 | Atualizado 14/11/2020 15:38

Rio - Rogério Ceni já definiu a cara do Flamengo para encarar o Atlético-GO, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, neste sábado às 21h30. Segundo apurou a reportagem, a comissão técnica vai mandar a seguinte equipe a campo: Hugo Souza; Matheuzinho; Léo Pereira; Gustavo Henrique; Renê; Thiago Maia; Arão; Gerson; Vitinho; Gabigol e Bruno Henrique.

O treinador promoveu apenas duas mudanças em comparação ao time que entrou em campo na derrota para o São Paulo, na Copa do Brasil, na última quarta-feira. A volta de Hugo Souza como titular, após lesão de Diego Alves e a opção de Thiago Maia no lugar de Michael.



Com uma vitória e dependendo de tropeços dos rivais, o Flamengo pode alcançar a liderança da competição.