Mauro Cezar Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 19:34

Rio - A Copa do Brasil pode ser fundamental para o Flamengo conseguir manter o atacante Pedro. O alerta foi feito pelo comentarista Mauro Cezar Pereira, que chamou atenção para o fato de a alta premiação da competição garantir boa parte do valor que o Rubro-Negro precisa para comprar o jogador junto à Fiorentina.

"O Flamengo vai pagar o Pedro de maneira parcelada. E aí entra o peso deste jogo de quarta para as financias do Flamengo. R$ 54 milhões é a premiação para aquele que conquistar a Copa do Brasil, não chega a dez milhões de euros (valor do Pedro) mas fica bem próximo disso. Ou seja, se vencer a competição, o Flamengo fica muito perto de adquirir o Pedro de vez, pagar as parcelas e oxigenar as financias do clube", afirmou.

"Caso não vença nenhum título importante, o Flamengo terá de vender jogadores. A chance de poder segurar o elenco passa por conquistas de Copa do Brasil e Libertadores, por terem premiações mais altas que o Brasileirão. Só assim seria possível aliviar contas muito abaladas pela pandemia, aliás como todo o clube do mundo", completou.