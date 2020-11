Hugo Souza falha e Brenner aproveita Miguel Schincariol / saopaulofc.net

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 10:42

Rio - A estreia de Rogério Ceni pelo Flamengo, na última quarta-feira, ficou marcada por uma falha de Hugo Souza, na qual gerou o segundo gol do São Paulo, na vitória por 2 a 1 do clube paulista, pela Copa do Brasil.

O goleiro que veio do banco, após Diego Alves deixar o gramado se queixando de cãibras, tentou driblar o atacante do São Paulo, na sua área, mas acabou perdendo a bola.



Ceni, que era goleiro em seus tempos de jogador, pediu objetividade em uma conversa com o jovem atleta e garantiu a titularidade de Diego Alves, na próxima quarta, quando o Rubro-Negro encara novamente o Tricolor pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

"Eu conversei bastante com ele. O Diego Alves teve câimbras muito fortes nas duas pernas. Ficou de fora por isso. Conversei com o Hugo que tínhamos que ser mais objetivos. Ele melhorou neste quesito. Teve um recuo parecido que ele dominou e saiu jogando rápido. Ele tem muito potencial, é um menino bom. Mas na quarta é o Diego que sai jogando."