Publicado 15/11/2020 13:34

Os atletas Gabriel Barbosa, Thiago Maia e Pedro se apresentaram neste domingo (15.11), no CT, e iniciaram tratamento. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 15, 2020 Rio - O Flamengo informou, no início da tarde deste domingo, que Thiago Maia, Pedro e Gabigol estiveram no CT Ninho do Urubu e já iniciaram tratamento. O trio é dúvida para enfrentar o São Paulo, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, no Morumbi.

Pedro foi cortado da seleção brasileira após sentir uma lesão muscular na coxa durante treinamento no último sábado. Já Gabigol e Thiago Maia se lesionaram no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no Maracanã. O camisa 9 sentiu dores na posterior da coxa direita, enquanto o volante sofreu uma entorse no joelho direito.

No confronto contra o São Paulo, o Flamengo tentará a primeira vitória sob o comando de Rogério Ceni. Até o momento, o treinador obteve apenas uma derrota e um empate.