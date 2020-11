Rio de Janeiro - 14/11/2020 - Bruno Henrique do Flamengo durante partida contra a equipe do Atletico-GO no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Rio - Adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, o Racing-ARG vive um momento conturbado e vem de três derrotas seguidas. No entanto, o técnico Sebastian Beccacece disse que aposta na recuperação da equipe no duelo contra o Rubro-Negro.

Publicidade

"Vamos botar toda a energia no nosso objetivo principal, que é a Copa Libertadores. Vamos focar nisso e vermos como uma oportunidade para sair dessa situação angustiante. Temos que pensar no Flamengo", afirmou.

Flamengo e Racing se enfrentam no próximo dia 24, às 21h30, no Estádio Presidente Perón, em Avelaneda. O jogo da volta será no Maracanã, no dia 01/12.