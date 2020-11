Pedro Lucas Figueiredo/CBF

O retorno de Pedro ao Ninho do Urubu, após ser cortado da Seleção Brasileira por conta de uma lesão muscular na coxa direita neste fim de semana, expõe um problema o qual o Flamengo está convivendo desde o outubro, quando as Eliminatórias Sul-Americanas voltaram a ser disputadas. Os cinco jogadores convocados nas duas Datas Fifa (três pelo Brasil, um pelo Uruguai e um pelo Chile) já desfalcaram o time da Gávea 35 vezes neste período, levando-se em conta jogos com datas coincidentes e as ausências em partidas do clube por parte de atletas que se reapresentaram lesionados após atuarem nas seleções.



As 35 vezes citadas, portanto, representam o número de oportunidades que um jogador desfalcou o Flamengo em função dos critérios citados acima. Na partida contra o Goiás, em 13 de outubro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Arrascaeta e Isla não puderam atuar por estarem a serviço de suas seleções - representando quatro vezes, por exemplo. Confira a lista completa abaixo.

Rodrigo Caio é o recordista negativo neste aspecto. Contando com o empate em 1 a 1 com o Atlético, no último sábado, o zagueiro já desfalcou o Flamengo 13 vezes desde que se apresentou à Seleção Brasileira para os jogos contra a Bolívia e o Peru, nos dias 9 e 13 de outubro, respectivamente. O camisa 3, pilar da defesa rubro-negra, é desfalque certo para o jogo decisivo de quarta-feira, contra o São Paulo no Morumbi, que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil.



Everton Ribeiro, Pedro e Isla também não devem estar à disposição de Rogério Ceni. Após perder por 2 a 1 no Rio,, o Flamengo precisa de uma vitória simples para forçar a decisão nos pênaltis, enquanto o São Paulo joga por um empate.

EVERTON RIBEIRO - 5 jogos fora



Convocados pelo Brasil para a 1ª e 2ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, em 9 e 13/10, Everton Ribeiro ficou de fora contra o Sport, Vasco e Goiás, e voltou, sem problemas, e atuou contra o Red Bull Bragantino, no dia 15/10.



Depois, o meia foi convocado para a 3ª e 4ª rodada das Eliminatórias, em 13 e 17/11, e foi baixa nos jogos contra o São Paulo e Atlético-GO, na última semana.

Rodrigo Caio - 13 jogos fora

Convocados pelo Brasil para a 1ª e 2ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, em 9 e 13/10, Rodrigo Caio ficou de fora dos jogos contra o Sport, Vasco e Goiás, e retornou com desgaste muscular e, conforme informado pelo clube posteriormente, foi diagnosticado com um edema ósseo no joelho direito.



Assim, ainda não retornou aos jogos do Flamengo e foi baixa contra Red Bull Bragantino, Corinthians, Junior Barranquilla, Internacional, Athletico, São Paulo, Athletico, Atlético-MG, São Paulo e Atlético-GO. Ainda está em recuperação.

MAURÍCIO ISLA - 4 jogos fora



Convocado pelo Chile para a 2ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, em 13 de outubro, Maurício Isla ficou de fora dos jogos contra Vasco e Goiás. Depois, foi chamado para para a 3ª e 4ª rodada das Eliminatórias, em 13 e 17 de novembro, pela La Roja e perdeu os jogos contra o o São Paulo e Atlético-GO.

ARRASCAETA - 11 jogos fora

Convocado pelo Uruguai para a 1ª e 2ª rodada das Eliminatórias, em 8 e 13 de outubro, Arrascaeta ficou de fora dos jogos contra o Sport, Vasco e Goiás, e retornou lesionado. Assim, também ficou fora contra Red Bull Bragantino, Corinthians, Junior Barranquilla, Inter, Athletico, São Paulo, Athletico e Galo.

PEDRO - 2 jogos fora

Convocado para a 3ª e 4ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, em 13 e 17 de novembro, Pedro ficou fora das partidas contra o São Paulo e Atlético-GO, reapresentando-se no CT do Ninho do Urubu neste domingo, 15/11, lesionado.