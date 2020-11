Pedro Reginaldo Pimenta

Rio - Destaque do Flamengo na temporada e convocado para a seleção brasileira, o atacante Pedro está cada vez mais valorizado no mercado. Segundo o canal "Paparazzo Rubro-Negro", o Real Madrid procurou a Fiorentina, dona do passe do atleta, e demonstrou interesse em contratar o camisa 21 rubro-negro.

De acordo com o veículo, o clube espanhol se mostrou disposto a desembolsar 30 milhões de euros (cerca de R$ 192,3 milhões) para contar com o jogador a partir de 2021. No entanto, o Rubro-Negro possui em contrato a prioridade da compra por 14 milhões de euros (cerca de R$ 89,7 milhões).

Além do Real Madrid, outras grandes equipes europeias já mostraram interesse em contratar Pedro. Por esse motivo, internamente, a Fiorentina já admite que fez um mau negócio ao dar a opção de compra ao Flamengo.