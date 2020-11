Rio de Janeiro - 13/10/2020 - Thiago Maia do Flamengo durante partida contra a equipe do Goias no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 16/11/2020 16:38 | Atualizado 16/11/2020 16:55

Rio - O técnico Rogério Ceni ainda não completou uma semana de trabalho no Flamengo, mas está tendo que lidar com o alto número de jogadores lesionados no elenco. Um deles é Thiago Maia. O volante sofreu uma entorse no joelho esquerdo no empate com o Atlético-GO, no último sábado, preocupa a comissão técnica rubro-negra e só deve retornar em 2021. O jogador, inclusive, foi levado para realizar exames na tarde desta segunda-feira.

O Flamengo aguarda o resultado dos exames médicos, que deve sair por volta das 18h, para confirmar a contusão no joelho de Thiago Maia.

