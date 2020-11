Neto, apresentador da Band Reprodução

Rio - O apresentador Neto criticou o Flamengo por pedir a mudança da arbitragem do jogo contra o São Paulo pelo partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil , que acontecerá na próxima quarta feira. Segundo o ex-jogador, o clube carioca "não tem moral" para solicitar a troca porque é ajudado. Ele ainda concluiu dizendo que torcerá para o Tricolor.

"Aí acabou o futebol. Se a CBF deixar isso, manda embora todo mundo. O Flamengo nunca foi ajudado na vida? Antes de Cristo, o Flamengo era ajudado. O Flamengo e o Corinthians não têm moral para pedir isso. O que ajudaram o Flamengo... Vou torcer para o São Paulo!", detonou Neto durante o programa "Os Donos da Bola" desta manhã.

O Rubro-Negro enviou uma carta a Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, contestando a escalação do trio formado por Wilton Pereira Sampaio, Fabricio Vilarinho da Silva e Eduardo de Aquino Valadão. O clube considera ter sido prejudicado por eles no duelo contra o Internacional.



São Paulo e Flamengo se enfrentam na próxima quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Morumbi, às 21h30. A vitória por 2 x 1 no jogo de ida dá a vantagem do empate para o Tricolor. O clube da Gávea precisa vencer por dois gols de diferença.