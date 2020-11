Joia da base do Flamengo, o goleiro Hugo Souza tem brilhado no Flamengo e se valorizado Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 16/11/2020 19:09

Rio - Em paralelo à negociação pela renovação do goleiro titular Diego Alves, o Flamengo abriu conversas com os representantes de Hugo Souza para estender o vínculo do jovem, que recentemente pulou de quarta para segunda opção no elenco rubro-negro. A primeira reunião presencial aconteceu no dia 5 de novembro, quando as partes deixaram claro o desejo mútuo de aumentar o compromisso do garoto.

Na semana passada, o Flamengo fez a primeira proposta aos representantes de Hugo Souza. A oferta apresentada foi apenas a respeito da base salarial do goleiro, que ainda tem vencimento de "patamar Sub-20", diferentemente de outros jovens que renovaram os vínculos recentemente, como o zagueiro Natan e os laterais Ramon e Matheuzinho.

O tempo do novo compromisso ainda não foi discutido, ainda é um assunto a ser aprofundado pelas partes, mas a ideia do Flamengo é aumentar por mais uma temporada (fim de 2024). O vínculo atual de Hugo Souza com o clube vai até setembro de 2023, com multa rescisória avaliada em 40 milhões de euros (cerca de 250 milhões de reais pela cotação atual) para o mercado internacional e 40 milhões de reais para o futebol brasileiro.

Hugo Souza tem 21 anos e está no futebol de campo do Flamengo desde os tempos de Sub-15. Destaque nas categorias de base, o goleiro acumula convocações para a seleção brasileira, inclusive a principal.