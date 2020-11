Thiago Maia só volta a jogar pelo Flamengo em 2021 Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 16/11/2020 20:37 | Atualizado 16/11/2020 22:09

Rio - O técnico Rogério Ceni ganhou um grande problema na noite desta segunda-feira. Como o Jornal O Dia antecipou mais cedo, a lesão no joelho esquerdo de Thiago Maia foi grave . O jogador realizou exames nesta segunda-feira, que constataram uma contusão canto póstero lateral, e o jogador desfalcará o Flamengo por até seis meses. Internamente, é de que ele fique longe dos gramados pelo menos quatro meses.

O Flamengo ainda não confirmou oficialmente a lesão de Thiago Maia, o que deve acontecer nas próximas horas. A primeira orientação passada ao volante é de um tratamento conservador, mas com a opção de cirurgia, caso o atleta tome essa decisão, segundo apurou a reportagem.

Thiago Maia sofreu a contusão no segundo tempo do jogo de sábado, contra o Atlético-GO, no Maracanã. O volante ainda tentou ficar no campo, após receber atendimento médico, mas não conseguiu e pediu para ser substituído.

Na reapresentação, Thiago Maia não relatou dores, mas disse que estava com um incômodo no local. Nesta segunda-feira, o jogador foi levado para realizar exames em um hospital na Barra da Tijuca, por volta das 15h. Na parte da noite, ele foi avaliado pelos médicos do Flamengo e recebeu a confirmação da grave lesão.