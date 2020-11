Rogério Ceni tem desafio no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 09:32 | Atualizado 17/11/2020 13:44

Morumbi - Após o empate contra o Atlético-GO no Maracanã, o Flamengo volta aos gramados nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi para buscar a primeira vitória sob o comando de Rogério Ceni e também evitar que a eliminação para o São Paulo se concretize e seja a primeira grande decepção da equipe sob o comando do treinador.

Com o resultado negativo no Rio de Janeiro no jogo de ida, o Rubro-Negro terá que vencer por dois gols de diferença para conseguir avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Em caso de vitória carioca por um gol de margem, a disputa da vaga será decidida nas penalidades.

Rogério Ceni não vai poder contar com Gabigol, Pedro, Thiago Maia, Filipe Luís e Rodrigo Caio, todos lesionados. Diego está em recondicionamento físico. Everton Ribeiro e Isla jogam nesta terça pelas Eliminatórias e é improvável que tenham condições de estar em campo contra o São Paulo na quarta.

Vivendo uma fase excelente, o São Paulo tentará confirmar a classificação sob o comando de Fernando Diniz. O treinador deve manter a base da equipe que vem conseguindo resultados positivos no Brasileiro, com destaque para a dupla de ataque formada por Luciano e Brenner.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

Estádio: Morumbi (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio FIFA GO

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva-GO e Cristhian Passos Sorence-GO

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway-PB

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Daniel Alves; Luciano e Brenner/ Técnico: Fernando Diniz



Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê; Arão, Gerson, Arrascaeta; Vitinho, Bruno Henrique, Michael/ Técnico: Rogério Ceni