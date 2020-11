Rio de Janeiro - 01/11/2020 - Everton Ribeiro do Flamengo durante partida contra a equipe do São Paulo no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 17/11/2020 13:28 | Atualizado 17/11/2020 13:28

Rio - O Flamengo não medirá esforçar para ter Éverton Ribeiro em campo na partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro pretende fretar um jatinho para que o camisa 7, que entrará em campo na noite desta terça-feira pela seleção brasileira, no Uruguai, se junte o mais rápido possível à delegação. A informação é do portal "Coluna do Fla".

A previsão é de que o voo da seleção chegue a São Paulo na madrugada de quarta. No entanto, o Flamengo quer agilizar o processo para que Éverton se desgaste o mínimo possível e esteja em condições de jogo.

O Flamengo possui diversos desfalques para a partida. Rodrigo Caio, Filipe Luís, Diego Ribas, Pedro, Thiago Maia e Gabigol se recuperam de lesões.