Lincoln Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 18:38

Rio - Sem Pedro e Gabigol, lesionados, o técnico Rogério Ceni tem dor de cabeça para montar o ataque do Flamengo para o jogo de volta, contra o São Paulo, na Copa do Brasil. A opção pode ser Lincoln, que perdeu um gol quase embaixo da trave no jogo contra o Atlético-GO. Comentarista do SporTV, o ex-jogador Roger Flores afirmou que o jovem atacante está fragilizado emocionalmente e sugeriu deixar o atleta no banco.