Thiago Maia só volta a jogar em 2021 Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 17/11/2020 17:11 | Atualizado 17/11/2020 17:14

Rio - Após a confirmação da grave lesão no ligamento do joelho esquerdo de Thiago Maia, Flamengo alinha com o jogador os próximos passos para dar início ao processo de recuperação. No primeiro momento, o volante e o Departamento Médico rubro-negro acreditam que a opção de tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia, é a melhor escolha e aguardam o aval do Lille, clube que detém os direitos econômicos do atleta, para oficializar a decisão.

Antes de tomar a decisão, Thiago Maia conversou com os seus familiares e representantes, que o apoiaram e darão todo suporto no período de tratamento conservador no Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, e em sua residência. Segundo apurou a reportagem, existe o risco de passar 45 dias, prazo inicialmente estabelecido para o tratamento conservador, e chegar a conclusão de que não houve evolução, precisar realizar a cirurgia e "perder" tempo.

Publicidade

Para que o Flamengo divulgue os próximos passos da recuperação de Thiago Maia, o Lille terá que autorizar, pois o volante pertence ao clube francês e está emprestado ao Rubro-Negro até julho de 2021. Pessoas envolvidas na situação não acreditam que o time francês irá se opor ao tratamento conservador.

A reportagem entrou em contato com o médico do Lille, Thibaut Boitel, mas o profissional não quis entrar em detalhes, apenas confirmou que está ciente da situação de Thiago Maia e em breve a imprensa saberá o que será feito com o volante. O Flamengo apenas emitiu um comunicado confirmando a contusão no jogador.

Publicidade

"Thiago Maia sofreu lesão ligamentar grave no joelho esquerdo. Departamentos Médicos de Flamengo e Lille debatem a conduta do tratamento."

Thiago Maia sofreu a contusão no segundo tempo do jogo de sábado, contra o Atlético-GO, no Maracanã. O volante ainda tentou ficar no campo, após receber atendimento médico, mas não conseguiu e pediu para ser substituído.

Publicidade

Na reapresentação, Thiago Maia não relatou dores, mas disse que estava com um incômodo no local. Nesta segunda-feira, o jogador foi levado para realizar exames em um hospital na Barra da Tijuca, por volta das 15h. Na parte da noite, ele foi avaliado pelos médicos do Flamengo e recebeu a confirmação da grave lesão.