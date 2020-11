Hugo Souza e Lincoln Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 08:22 | Atualizado 18/11/2020 08:49

Rio - Os jogadores do Flamengo Hugo Souza e Lincoln foram flagrados em uma festa privada na madrugada de segunda para terça-feira. Postadas no Instagram, as fotos foram obtidas pelo site "GaveaNews". Os jovens aparecem ao lado de mulheres no endereço de um condomínio no Recreio, na Zona Oeste.

Os dois jogadores foram muito criticados pelo rendimento nos últimos jogos do Flamengo. Na partida contra o São Paulo, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, o goleiro cometeu uma falha que custou a derrota do clube carioca. Já o atacante perdeu um gol incrível contra o Atlético-GO, que tirou a vitória da equipe de Ceni, pelo Brasileirão.

Os dois jogadores estavam de folga e seguiram com a delegação do Flamengo para São Paulo. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Tricolor e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na Copa do Brasil.