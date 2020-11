Tite, treinador da Seleção AFP

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 08:57

Rio - Apesar da vitória da seleção brasileira por 2 a 0 com boa atuação de Everton Ribeiro, houve quem não ficasse satisfeito. Alguns torcedores do Flamengo utilizaram as redes sociais para reclamar da utilização do jogador por Tite até quase o fim da partida.

Isso porque o Flamengo enfrenta o São Paulo, no Morumbi, nesta quarta-feira e planeja utilizar o jogador. Por ter atuado mais de 90 minutos e ter sido substituído nos acréscimos, o jogador dificilmente terá condições de começar jogando pelo clube carioca.

Para se classificar na Copa do Brasil, o Flamengo precisa vencer o São Paulo por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão da vaga nas semifinais vai para os pênaltis.