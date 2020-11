Milton Neves Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 15:52

Rio - O apresentador da Band, Milton Neves, acredita que o Flamengo irá alcançar a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Na opinião do jornalista, o São Paulo tem conseguido resultados sem o merecimento contra o Rubro-Negro e isso deverá acabar nesta quarta-feira no Morumbi.

"Estou sentindo que Rogério Ceni, enfim, alcançará o seu primeiro grande resultado com o clube da Gávea nesta noite. Sejamos francos, o Flamengo merecia ter vencido o time paulista lá no Maraca. Só no primeiro tempo, por exemplo, o Mengão poderia ter feito três ou mais gols. Foi incompetente e, na etapa final, foi castigado por um São Paulo preciso no ataque. Mas sinto que o estoque de milagres do Tricolor acabou", afirmou.

Na opinião do apresentador, o São Paulo terá problemas de enfrentar o ataque do Flamengo, mesmo com os desfalques de Pedro e Gabigol. Milton deu o seu palpite de resultado para o jogo desta quarta.

"Não será possível segurar pela segunda vez seguida um ataque tão poderoso, que deverá fazer a diferença no duelo de logo mais. Então vamos ao meu palpite? Vamos, sim! São Paulo 0 x 2 Flamengo, com o Mengão avançando para as semifinais da Copa do Brasil", disparou.