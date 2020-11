Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 18/11/2020 11:15 | Atualizado 18/11/2020 11:32

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio está fora do jogo do Flamengo contra o Racing na próxima terça-feira (24), na Argentina, às 21h30, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.



Recuperando-se de lesão na panturrilha direita, Rodrigo Caio tem relatado leves dores no local, que ainda está em processo de cicatrização. O zagueiro tem feito exames periódicos para que o departamento médico do Flamengo possa acompanhar a processo de recuperação e dar um retorno à comissão técnica.