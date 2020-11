Jorge Jesus DIVULGAÇÃO / BENFICA

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 12:25

Rio - Durante um ano em que esteve à frente do Flamengo, Jorge Jesus foi unanimidade, mas no Benfica a coisa tem sido diferente. Colecionando resultados ruins com a equipe, o treinador já vem sofrendo pressão de torcedores nas redes sociais por uma demissão.

Publicidade

Desde que retornou a Portugal, Jesus não conseguiu conquistar a confiança dos torcedores da equipe portuguesa. O estopim para a irritação foram as duas derrotas consecutivas no Campeonato Português: 3 a 0 contra o Boavista e 3 a 2 para o Braga.

Para satisfazer pedidos de Jesus ir bem nas competições europeias, o Benfica gastou 76,4 milhões de euros (R$ 412,5 milhões) em reforços e contratou nomes de peso, como Éverton Cebolinha e Otamendi. No entanto, a equipe foi derrotada pelo PAOK, da Grécia, e ficou fora da Liga dos Campeões.